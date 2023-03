Bonan analizza la situazione del Milan in vista della partita contro la Fiorentina e elogia il lavoro del tecnico Stefano Pioli.

Alessandro Bonan ha rilasciato un’intervista a SkySport24 riguardante il Milan in vista della partita contro la Fiorentina. Secondo Bonan, ci sono tutti gli elementi per affermare che il Milan è tornato in forma. La partita di sabato sarà importante per la classifica, soprattutto per i rossoneri.

Tuttavia, sarà una partita difficile per il Milan. Bonan ha elogiato il lavoro di Pioli, il quale ha saputo ricostruire l’identità della squadra e trovare le giuste soluzioni, come il passaggio alla difesa a tre e l’inserimento del giovane Thiaw, che sta dimostrando di essere un giocatore molto valido. Bonan ha anche sottolineato il ritorno di Maignan e il recupero di Theo, che sta giocando ai livelli dello scorso anno.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG