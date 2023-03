Il nuovo assetto tattico del Milan e il recupero dei giocatori saranno fondamentali per superare queste sfide decisive.

Il Milan si trova in una fase cruciale della stagione, nonostante sia solo all’inizio di marzo. Nei prossimi 5 giorni, la squadra dovrà affrontare una delicata trasferta a Firenze e poi la prova contro il Tottenham per i quarti di finale di Champions League. Tutto dipenderà dall’assetto della squadra e dal recupero di giocatori importanti come Ismael Bennacer.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la partita di stasera rappresenterà una prima volta particolare per il Milan, poiché si troverà di fronte una Fiorentina schierata con 4 difensori, mentre il Milan ha sempre affrontato squadre con lo stesso numero di difensori da quando ha adottato il modulo a 3. Questo potrebbe incidere sulla partita, ma il Milan si è sempre affidato all’evoluzione delle posizioni dei giocatori in campo.

Il Milan dovrà fare affidamento sui giocatori che avranno una chance da titolari come De Ketelaere e Rebic, che puntano a redimersi dopo una stagione altalenante. La difesa del Milan è una certezza, avendo subito solo un gol nel mese di febbraio e mantenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive.

Il recupero dei giocatori è fondamentale per i rossoneri, e in particolare quello di Ismael Bennacer, che dovrebbe ritrovare subito la titolarità dopo i suoi ultimi minuti giocati contro la Lazio. Bennacer è un giocatore cruciale per i rossoneri, con una percentuale di passaggi riusciti del 82%, e potrebbe beneficiare del nuovo assetto tattico della squadra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG