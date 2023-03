Massimo Brambati commenta il match Fiorentina-Milan: “De Ketelaere deve dimostrare le sue qualità”. Ecco le sue parole.

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato i temi del campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Riguardo alla partita Fiorentina-Milan, Brambati ha sottolineato che tocca a De Ketelaere giocare dal primo minuto e che non c’è alcun rischio in questa scelta, come invece lo era stato per Allegri quando aveva messo Barrenechea nel derby, tenendo fuori Paredes. De Ketelaere è atteso da sei mesi e deve dimostrare le sue qualità contro una squadra come la Fiorentina che può aggredirti ma lasciare anche degli spazi.

Brambati ritiene che la Fiorentina possa mettere in difficoltà il Milan e che questa partita sia un ostacolo molto importante per la squadra rossonera, anche se le squadre dietro al Napoli, Juventus compresa, sono in ritardo e lo hanno deluso. Infine, Brambati non vede il rischio che De Ketelaere possa deludere, poiché ogni giocatore passa attraverso tanti piccoli o grandi esami, e si è sorpreso che ancora non si sia espresso, ma potrebbe essere dovuto all’aspetto psicologico. Tuttavia, Brambati ha anche sottolineato che c’è un limite a tutto e ha ricordato come Tonali abbia fatto un anno così così prima di esplodere.

