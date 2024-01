Yildiz “minaccia” Chiesa per un posto al fianco di Vlahovic: Allegri ha un solo modo per far coesistere i due attaccanti

Come scrive Tuttosport, per Massimiliano Allegri è ora sempre più difficile riuscire a tenere fuori uno tra Kenan Yildiz e Federico Chiesa. Il turco ha dimostrato di meritarsi i galloni da titolare, mentre l’ex viola è uno degli uomini chiave di questo nuovo ciclo Juve.

Nei confini dell’ormai consolidato 3-5-2, Max pensa di alternare di volta in volta i due al fianco di Vlahovic, conscio che un po’ di sana concorrenza possa far rendere al massimo tutti i suoi attaccanti. E poi magari, in qualche situazione in cui la gara lo permetterà, non è detto che non possano ritrovarsi insieme sul campo…

