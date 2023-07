Yildiz non è sicuro di rimanere alla Juve: spunta un’ipotesi, decide Allegri. La situazione del giovane attaccante

Il futuro di Yildiz potrebbe non essere alla Juve. Come riferito da Tuttosport, infatti, senza Conference League non è da escludere l’ipotesi di una cessione in prestito del giovane attaccante che l’anno scorso ha fatto la spola tra Primavera e Next Gen.

Il giocatore sta provando a convincere Allegri nella tournée negli Usa e sarà l’allenatore, al rientro dal tour, a prendere la decisione finale.

The post Yildiz non è sicuro di rimanere alla Juve: spunta un’ipotesi, decide Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG