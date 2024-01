Yildiz, parole da veterano quelle dell’attaccante bianconero: il messaggio del giocatore turco dopo Juve Sassuolo

Ennesima partita da titolare per Kenan Yildiz, che pur non trovando il gol ha trovato il modo per incantare la platea dello Stadium ieri sera contro il Sassuolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz_official)

E, nonostante la giovanissima età, il turco parla già come uno dei veterani di questa Juve, come si può vedere dal suo post su Instagram per festeggiare i tre punti.

