Yildiz protagonista della Turchia U21 contro l’Irlanda: gol e giocate in 70 minuti per il talentuoso attaccante della Juve

E’ durata 70 minuti la partita di Yildiz con la Turchia U21 nel match contro l’Irlanda valido per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Il talentuoso attaccante della Juve è stato protagonista dei suoi con un gol (su rigore al 20′, il primo per lui in competizioni ufficiali con la nazionale) e anche con diverse buone giocate. Prestazione più che positiva, quindi, per lui.

