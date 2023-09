Chiesa vuole recuperare per Juve Lazio, ma Allegri… L’idea di Max dopo l’infortunio dell’attaccante rimediato con l’Italia

La Juve è alle prese con l’infortunio di Chiesa che ha sentito un fastidio nell’ultimo allenamento dell’Italia prima della partenza per la Macedonia, fermandosi subito per evitare complicazioni.

L’attaccante farà di tutto per recuperare per la partita contro la Lazio di sabato 16, ma l’idea di Allegri è quello di schierarlo senza forzare i tempi. Per Max, infatti, Chiesa è un elemento fondamentale per riportare in alto la Juve e non vuole correre rischi inutili. A riferirlo è stato Guardalà a Sky Sport.

