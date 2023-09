Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 8 settembre: notizie Serie A

La Juventus perde Chiesa per un infortunio rimediato in Nazionale. I primi esami svolti a Firenze hanno dato esito negativo, ma l’attaccante rientrerà a Torino per svolgere altri controlli al J Medical.

Intanto sia McKennie che Weah in conferenza stampa con gli Usa hanno parlato della Juventus.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Chiesa infortunato, parlano McKennie e Weah appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG