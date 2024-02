Yildiz-Soulé (La Stampa): ne rimarrà solo uno! La Juve punta ad incassare 40 milioni di euro dalla cessione

Yildiz e Soulé, c’è posto solo per uno dei due nella Juve del futuro. Secondo quanto riportato da La Stampa, il sacrificabile è l’argentino esploso in questa stagione al Frosinone.

La Juventus punta ad incassare circa 40 milioni di euro. Le pretendenti non mancano, soprattutto in Premier League, e Soulé potrebbe diventare anche un’importante carta per arrivare a Koopmeiners.

