Yildiz tenta ancora Allegri: può schierarlo titolare anche in Juve Roma! Le ultime sulle possibili scelte per il match

Secondo Gazzetta.it, la tentazione che avvolge Massimiliano Allegri in questi giorni verso Juve Roma riguarda Kenan Yildiz, schierato dall’inizio nell’ultima gara (dove ha pure fatto gol) e apprezzato soprattutto per l’imprevedibilità che ha concesso alla manovra offensiva bianconera.

Possibile che il classe 2005 venga schierato nuovamente dal primo minuto nel caso in cui Chiesa non dovesse recuperare per il match dell’Allianz Stadium.

