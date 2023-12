Paolo Ziliani ha attaccato la Juventus dopo l’apertura del nuovo fascicolo che riguarda i bianconeri. Le sue parole

Su X, Paolo Ziliani ha punto ancora la Juventus dopo l’apertura di un nuovo fascicolo dalla Procura di Roma relativo al bilancio del 2022.

… e come il 2022, anche il 2023 sta per finire con una Procura della Repubblica (quella di Roma dopo quella di Torino) che non solo conferma in toto tutti i capi d’accusa già formulati in capo alla Juventus ma ne aggiunge di nuovi per nuovi illeciti compiuti dal club bianconero… pic.twitter.com/KV6DLdCZ1z — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 26, 2023

PAROLE – «… e come il 2022, anche il 2023 sta per finire con una Procura della Repubblica (quella di Roma dopo quella di Torino) che non solo conferma in toto tutti i capi d’accusa già formulati in capo alla Juventus ma ne aggiunge di nuovi per nuovi illeciti compiuti dal club bianconero nei nuovi bilanci, irregolarità che già erano state oggetto di denuncia da parte della Consob. (Poi verrà l’Epifania e tutte le truffe si porterà via. Succede solo in Italia, il paese col campionato col verme)».

The post Ziliani attacca anche sotto le feste: «E come il 2022, anche il 2023 sta per finire con la Procura che aggiunge nuovi capi d’accusa alla Juventus!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG