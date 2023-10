Yildiz titolare? Risponde Allegri alla vigilia del Derby, l’annuncio in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juve Torino. Le sue dichiarazioni su Yildiz.

YILDIZ TITOLARE – «È pronto per giocare, devo valutare domani la formazione. A parte Chiesa e Vlahovic gli altri sono a disposizione per giocare questa partita, un derby, una stracittadina, che sarebbe importante per la classifica».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI JUVE TORINO

