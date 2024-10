Il fischietto inglese, noto per quanto accaduto nel 2018 in Real Madrid-Juventus, ieri non ha convinto in diversi frangenti. Nel cuore della notte elvetica i nerazzurri hanno raccolto 3 punti preziosi in una partita che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all’ultimo istante. La rete decisiva di Thuram ha sancito la vittoria dell’Inter sullo Young Boys, ma non sono mancati i momenti di tensione. La Gazzetta dello Sport fa luce su tutti gli episodi da moviola della gara di ieri. Storie tese Un episodio significativo è stato l’intervento duro di Monteiro su Dumfries, che ha visto una reazione veemente dell’attaccante dello Young Boys, degna, secondo alcuni, di un cartellino rosso per condotta violenta. Entrambi i giocatori sono stati ammoniti, ma la sensazione generale è stata quella di una certa clemenza da parte dell’arbitro Oliver nei confronti dello svizzero. Il rigore per i nerazzurri ed il successivo check Giusto […]

