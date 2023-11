Zaccagni Juve, sgarbo dei bianconeri alla Lazio? Ecco come Giuntoli prova a soffiare il giocatore a Lotito

Stando a quanto riferito da Tuttosport, è sempre più in salita la strada che porta al rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio e la Juve starebbe pensando a come inserirsi in questa difficile situazione tra le due parti.

Tra Giuffredi, agente dell’esterno, e Lotito è calato il gelo, anche se non è una novità che il presidente biancoceleste litighi con un procuratore prima di ricucire. Questa volta, però, sembra diverso e Giuntoli, che anche ai tempi di Napoli seguiva l’ex Verona, sta studiando le sue mosse per il clamoroso sgarbo.

