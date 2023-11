Infortunio Locatelli, poche speranze per lui di recuperare per Juve Inter di domenica sera: Allegri prova le alternative

Tuttosport fa il punto della situazione sul recupero di Manuel Locatelli in vista del match tra Juve ed Inter di domenica sera. Il centrocampista sente meno dolore, ma un conto è lavorare in palestra e un altro è correre con un avversario vicino che pu farti finire pancia a terra.

Il ragazzo le proverà tutte per esserci, anche uno speciale corpetto per attutire le botte, ma se il dolore non dovesse sparire difficilmente potrà giocare. E così, spiega il quotidiano, da oggi Allegri inizierà a studiare mosse alternative per la sua mediana.

