Criscitiello: «La situazione debitoria dell’Inter è grave. Lo dicono all’estero e non i ‘giornali di Elkann’…». Le parole del direttore di Sportitalia

Michele Criscitiello durante Sportitaliamercato ha analizzato così la disastrata situazione economica dell’Inter.

Le sue parole: «Avete visto oggi un po’ di rassegna stampa estera, Suning ha debiti per 287 milioni di sterline. C’è chi dice, ‘hanno scoperto l’acqua calda’, c’è chi dice che a livello internazionale adesso sta uscendo fuori di tutto, 287 milioni di sterline, la situazione patrimoniale, la situazione economica, la situazione debitoria dell’Inter, una situazione abbastanza grave. Non è emerso da quotidiani italiani, perchè poi avrebbero detto… ‘è la settimana di Juve-Inter, allora i giornali amici di Elkann la tirano fuori il mercoledì in vista di domenica»·

