Assemblea degli Azionisti Juventus: approvato il bilancio al 30 giugno 2023. Tutti i dettagli, parole e racconto dell’incontro

(inviato all’Allianz Stadium) – Questa mattina dalle 10.00 si svolge l’Assemblea degli Azionisti della Juventus all’Allianz Stadium. Questi sono i punti all’ordine del giorno. Parte ordinaria: 1) approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2023; 2) relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 3) integrazione del collegio sindacale. Parte straordinaria: 1) riduzione del capitale sociale sino al limite legale per perdite e aumento del capitale sociale, a pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024 per un totale complessivo di 200 milioni di euro; 2) proposta di raggruppamento azionario. Juventusnews24 segue LIVE l’evento.

