L’attaccante esterno della Lazio Mattia Zaccagni ritiene che la sua squadra si sia rafforzata in questa campagna acquisti.

Mattia Zaccagni ha parlato in conferenza stampa dei suoi obiettivi stagionali. “Fare uno step del genere non è mai facile, sono arrivato alla Lazio con la testa giusta, sapevo più o meno cosa mi aspettava. Dovevo stare sul pezzo in allenamento e in partita, è stato un anno molto positivo per me. Ma sono consapevole di poter dare molto di più“.

“Quest’anno vorrei raggiungere la doppia cifra, ma sono più importanti gli obiettivi di squadra. Ovviamente bisogna lavorare tanto, dobbiamo fare più punti. Sicuramente ci siamo rinforzati rispetto allo scorso anno, sono arrivati ottimi giocatori. Casale e Cancellieri hanno tanta voglia di lavorare. Hanno talento e sono stati secondo me ottimi acquisti. Il mister mi chiede di attaccare di più la porta quando la palla arriva dalla parte opposta. L’anno scorso l’ho fatto di più, cercherò di farlo ancora meglio”.

