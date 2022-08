Cristian Zaccardo, ex calciatore rossonero, si è espresso a MilanTV sul girone Champions dei rossoneri. Le parole

Cristian Zaccardo, ex calciatore rossonero, si è espresso a MilanTV sul girone Champions dei rossoneri. Le parole:

«Molto abbordabile. La Dinamo Zagabria, con tutto il rispetto, è una squadra normale… c’è qualche vecchia conoscenza del campionato italiano, nel quale non sono emersi più di tanto. Il Salisburgo ha dei buoni giovani come Sesko e Okafor, ma non dovrebbe impensierire più di tanti. Il Chelsea non è più quello di un anno fa… Tutto sommato si rischia di arrivare primi»

