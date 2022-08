L’allenatore Alberto Zaccheroni ha detto la sua sulla lotta Scudetto alla vigilia dell’inizio del campionato.

Alberto Zaccheroni ha fatto un pronostico sulle zone alte della classifica all’ANSA. “L’Inter sarà la squadra che partirà più lenta perché è più fisica delle altre, il Milan, invece, è la squadra più pronta. Scudetto? Ad oggi resta un affare tra le due milanesi, mentre la Roma la vedo più outsider della Juve“.

Milan esulta scudetto

“Il Milan è in grado di riconfermarsi, ma anzi dirò di più, può fare anche meglio visto che i giovani hanno un anno in più. L’importante è che non smarriscano la via del miglioramento e la voglia di stupire, cosa che è successa all’Inter lo scorso anno. Non è Allegri ad essere in discussione, ma la Juve che prima di vincere deve ricostruire e non è abituata a farlo. Se ci riesce le qualità per far bene poi le ha“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG