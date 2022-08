L’ex difensore Beppe Bergomi cerca di dare una spiegazione ai brutti risultati dell’Inter nel precampionato.

Beppe Bergomi ritiene l’Inter favorita per lo Scudetto nonostante il brutto precampionato, ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport “Presi singolarmente, l’Inter ha difensori fortissimi ma pure molto prestanti fisicamente. Normale che in questo momento siano più in difficoltà e poi Skriniar viene da un infortunio subito in nazionale alla fine della scorsa stagione ed è ancora in ritardo”.

“Poi va tenuto presente che i giocatori vengono da due anni in cui hanno giocato troppo col club e con le nazionali, ci sta che siano stanchi. E il caldo di questo periodo non aiuta. Io metto sempre Milan e Inter davanti a tutte, ma l’Inter deve ritrovare in fretta cattiveria agonistica ed entusiasmo. In generale, bisogna essere capaci di trovare ogni anno la voglia di rimanere a grandi livelli: l’Inter deve sempre puntare a vincere e lo scorso anno Coppa Italia e Supercoppa hanno dato prestigio. Non si deve pensare che il ritorno di Lukaku sia garanzia di successo. Non basta per essere “la favorita” Ripeto, l’Inter deve ritrovare l’atteggiamento aggressivo, quella voglia di dominare la partita, poi Lukaku in campo aperto sarà decisivo. Vietate partenze lente: il campionato non aspetta nessuno e rincorrere poi rende le cose più complicate“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG