L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha descritto il suo ambientamento in Canada senza dimenticare Napoli.

Rai RadioUno ha intervistato Lorenzo Insigne tra Toronto e Napoli. “A Toronto mi trovo bene e sto iniziando a studiare la lingua. E’ giusto che sia così, per capire le persone, i miei compagni di squadra e il mister. Di Napoli mi manca tutto e appena avrò tempo tornerò sicuramente per trovare amici e parenti e seguire il Napoli da vicino. Mi ha sorpreso la Major League perché ci sono tutte strutture ottime, campi nuovi e stadi molto belli. A livello fisico è molto impegnativo perché si corre tanto“.

Lorenzo Insigne Nazionale

“E’ un buon campionato e spero che cresca sempre di più per avvicinare il prestigio dei campionati europei. Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Dispiace tantissimo perché abbiamo dato tanto al Napoli e c’è dispiacere, ma la vita è così. Sicuramente tutti e tre rimarremo sempre attaccati a Napoli e faremo sempre il tifo per il Napoli. Come vedo la Serie A da lontano? Sinceramente, vedendo il mercato di tutte le squadre, spero che sia un grandissimo campionato. Non vedo l’ora che inizi e così posso godermi la Serie A da lontano e vedere un grande calcio“.

