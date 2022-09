Zaccheroni intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua tra le varie anche su Leao, attaccante del Milan. Le parole

Zaccheroni intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua tra le varie anche su Leao, attaccante del Milan. Le parole:

«A Raspadori manca ancora la continuità, non è un attaccante di peso e lo vedremo tra un po’. Kvara mi ha impressionato, non lo conoscevo e riesce sempre a entrare in partita nel momento giusto. Poi c’è Kim, hanno indovinato il colpo in difesa. Per quel che riguarda il Milan penso che ancora non si sia visto il miglior Leao, per vari motivi, mentre Giroud è partito molto bene e non me l’aspettavo»

The post Zaccheroni: «Non abbiamo visto ancora il miglior Leao» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG