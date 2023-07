Zakaria Juve, cessione più vicina: prosegue la trattativa col West Ham per il trasferimento del centrocampista svizzero

Il ritorno in Premier League di Zakaria è più vicino, anche se non vicinissimo. Come riferito da Sky Sport, infatti, il West Ham vincitore dell’ultima Conference League è arrivato ad offrire alla Juve circa 20 milioni di euro.

I bianconeri ne vorrebbero 25 per la cessione a titolo definitivo e quindi si continua a trattare per trovare una soluzione. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

