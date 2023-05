Zakaria Juve, Pochettino ha deciso: cosa succederà al centrocampista svizzero dopo la stagione in prestito al Chelsea

Pochettino, nuovo allenatore del Chelsea, ha già preso una decisione su Zakaria, centrocampista che ha vissuto l’ultima stagione in prestito ai Blues.

In base a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, lo svizzero andrà via a fine giugno perché non rientra nei piani dell’allenatore. Il Chelsea, quindi, non eserciterà il diritto di riscatto per Zakaria che tornerà alla Juve per poi valutare il suo futuro.

The post Zakaria Juve, Pochettino ha deciso: cosa succederà allo svizzero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG