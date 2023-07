Denis Zakaria potrebbe lasciare la Juve. Non solo il West Ham sulle tracce dello svizzero, anche un altro club lo cerca

Denis Zakaria è tra i nomi in uscita del mercato bianconero, visto che lo svizzero, di rientro dal Chelsea, non rientra nei piani per il futuro di mister Allegri.

Secondo la stampa inglese, oltre al West Ham che appare in vantaggio sulla concorrenza, per l’ex Gladbach ci sarebbe da registrare anche l’interesse dell’Everton, per una sfida in salsa Premier.

The post Zakaria lascia la Juve: non solo il West Ham, un altro club lo sta cercando appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG