Nicola Zalewski pronto a sporgere querela dopo le accuse di Corona di un suo coinvolgimento nel caso scommesse

Come confermato da Sky Sport, Nicola Zalewski non sarebbe stato raggiunto da nessun avviso di garanzia in merito al caso scommesse.

Per questo i legali dell’esterno della Roma stanno pensando di sporgere querela dopo le accuse di Fabrizio Corona, con il giocatore polacco e chi gli sta vicino che si dicono tranquilli per la situazione.

