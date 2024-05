L’ex terzino Gianluca Zambrotta ha criticato apertamente diverse scelte della nuova proprietà del Milan.

Gianluca Zambrotta alla Gazzetta dello Sport ha difeso strenuamente l’operato di Stefano Pioli. “Penso che Pioli stia subendo un trattamento ingiusto. Nell’ultimo periodo ha forse esagerato con gli esperimenti, come quello di Davide Calabria che entra nel campo quasi da mediano, ma il suo lavoro al Milan è stato molto più che positivo. Poi a pagare se non si vince è sempre l’allenatore, anche quando gli errori sono stati fatti da altri. Per esempio, è stato uno sbaglio mandare via Paolo Maldini e Frederic Massara, si può dire?“.

Sul prossimo allenatore del Milan

“Non mi va di fare nomi, proprio perché a me piacerebbe vedere di nuovo Pioli sulla panchina del Milan l’anno prossimo“.

Le differenze tra l’italiano e lo svedese

“Per me Paolo è il Milan. E con lui tutti i giocatori che arrivavano in rossonero sapevano di avere davanti un esempio in carne e ossa, non a caso da Theo Hernández in giù sono tutti cresciuti sotto la sua ala. Ibrahimović è diverso, ma anche lui ha grande personalità. Non posso giudicarlo come dirigente, però avendoci giocato insieme diversi anni sia a Torino che a Milano so che farà certamente sentire le sue ragioni”.

Cosa serve in ottica mercato

“Se parliamo di mercato, le priorità per me dovrebbero essere un difensore centrale esperto, un centrocampista di livello e, ovviamente, un centravanti per il dopo Olivier Giroud”.

