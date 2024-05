I rossoneri non sono solo concentrati sulla scelta del nuovo allenatore ma anche su quella del prossimo numero 9; ecco la situazione al momento.

Il Milan non vuole perdere più tempo del dovuto per due scelte estremamente importanti per il futuro: le riflessioni sono profonde e non verrà lasciato nulla al caso. I rossoneri sono pronti a cambiare volto nel reparto offensivo anche se probabilmente qualcuno verrà riconfermato.

La decisione

Secondo la Gazzetta dello Sport è molto vicino il rinnovo di Luka Jovic: l’attaccante serbo si è dimostrato una buona risorsa soprattutto a partita in corso. Resterà da capire, se queste indiscrezioni verranno confermate, se verrà esercitata l’opzione per il rinnovo annuale o quella che prevede un prolungamento per più stagioni.

Luka Jovic

Il casting

Il nuovo numero 9 arriverà dal mercato e sembra destinato ad infrangere il record di acquisto più caro della storia del Milan che al momento è Leonardo Bonucci pagato 42 milioni. Secondo la rosea Zirkzee e Sesko sono più avanti rispetto a Gyokeres e Gimenez che costano forse anche più dei primi. In realtà l’olandese e l’attaccante del Lipsia sono molto diversi; per quest’ultimo la stagione in Bundesliga non sta andando benissimo anche se ad aprile ha segnato con continuità; in totale sono 15 le reti siglate in stagione. Costano meno David e Guirassy anche se quest’ultimo non è più giovanissimo e solo in questa stagione ha segnato un numero notevole di goal.

