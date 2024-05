L’ex attaccante Giuseppe Incocciati ha idee ben precise sulle intenzioni della dirigenza rossonera sul nuovo allenatore.

Giuseppe Incocciati a TMW Radio ha criticato le scelte delle dirigenze di Juventus e Milan. “Juve? Non c’è proprio la cultura del gioco e della finalizzazione. E se si perde questo, finisce tutto. La strada da percorrere è un’altra. Se la Juve continua su questa strada di Allegri, allora…”.

Su Lopetegui

“Nome buttato lì per vedere la reazione della piazza. Obiettivamente, se fosse così dovremmo aspettare la campagna acquisti. Il Milan ha necessità in tutti i reparti per creare una struttura importante vista la sua storia. Ci vogliono innesti di spessore. Non so se il Milan possa garantire a Conte giocatori di alto livello come lui vuole”. È per questo motivo che molti ritengono che Conte non sia mai stato considerato dai dirigenti del Milan come possibile nuovo allenatore. Al momento si parla di Fonseca, De Zerbi e Van Bommel ma la situazione cambia quotidianamente.

Julen Lopetegui

Il giudizio sul centrocampo rossonero

“Non è male ma deve crescere anche come personalità. Al Milan servono giocatori già fatti, se si vuole avere il senso di appartenenza. Al Milan non c’è spazio per crescere”.

Sull’attaccante esterno rossonero

“E’ l’unico che fa la differenza. Quelli bravi devono giocare accanto a quelli bravi. Spesso deve fare azioni personali perché accanto non ha nessuno che parla la sua lingua. Mancano giocatori accanto a lui che sono al suo livello”.

