Si parla tanto già della prossima stagione ma in realtà c’è da concludere ancora quella in corso e domenica alle 18 a San Siro arriva il Grifone.

Il Milan domenica pomeriggio alle 18 ospiterà il sorprendente Genoa di Gilardino in un San Siro che si preannuncia freddo nei confronti della squadra di Pioli. I rossoneri non avranno a disposizione gli infortunati Maignan e Loftus-Cheek: per loro non si tratta di problemi gravi ma al contempo il club non ha stabilito tempi di recupero precisi, verranno rivalutati fra qualche giorno. Tornano però, come riporta MilanNews, Pobega e Kalulu che mancano da tantissimo tempo: i due ovviamente non hanno minuti nelle gambe e si accomoderanno in panchina.

Tommaso Pobega

La probabile

Pioli deve scegliere se mantenere il 4-2-3-1 nonostante l’assenza dell’inglese o tornare al 4-3-3: nel primo caso la formazione rischia di essere iperoffensiva con Chukwueze insieme a Pulisic e Leao sulla trequarti. In caso contrario il nigeriano scivolerebbe in panchina a vantaggio di Bennacer a centrocampo. Per il resto non ci sono molti dubbi: Sportiello sarà in porta e Florenzi a destra visto che Calabria deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo gli episodi del derby, confermato Giroud in avanti, ecco la probabile formazione dei rossoneri.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Aldi, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

A disp.: Nava, Mirante, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Kalulu, Bennacer, Pobega, Zeroli, Okafor. All. Stefano Pioli.

