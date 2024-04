L’ex difensore Gianluca Zambrotta ha celebrato la grande stagione dei nerazzurri.

Nel parlare della stagione del Milan, Gianluca Zambrotta ha tirato in ballo anche il rendimento straordinario dell’Inter; ecco le sue parole a Tuttosport. “Per giudicare la stagione del Milan bisogna vedere come prosegue il cammino in Europa League a partire dal passaggio del turno ai quarti con la Roma. Se il Milan riuscisse a rimontare con i giallorossi, il giudizio sarebbe differente. Perché in campionato c’è poco da dire: il Milan, dopo 32 giornate, ha un punto in più rispetto alla stagione dello scudetto. Significa che la squadra non ha fatto male. L’Inter è stata troppo forte, come il Napoli un anno fa. Bisogna dare merito a chi è stato davanti. Aspettiamo il verdetto dell’Europa League prima di capire cosa può succedere“.

Simone Inzaghi

La possibilità che l’Inter vinca lo Scudetto nel derby

“Per di più in casa del Milan. Se dovesse capitare, dispiacerebbe per i tifosi rossoneri, ma non si può dire nulla: il percorso fatto dall’Inter è stato eccezionale. I nerazzurri meritano questo scudetto. È un incrocio molto particolare. Il calcio è sempre imprevedibile. Le motivazioni dei rossoneri saranno ancora più forti di quelle già altissime in ogni derby. Mi è capitato all’ultima giornata su due campi differenti: nel 2000 a Perugia e nel 2002 a Udine. Mai in una sola gara con tante giornate ancora alla fine del campionato”.

L’ama in più dei nerazzurri

“Chiaramente i principi di gioco del suo allenatore. Poi una rosa competitiva in tutti i reparti, anche nelle alternative in panchina. Il percorso in campionato è stato straordinario”.

