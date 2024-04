L’ex difensore Fabio Galante loda tutte le componenti del club nerazzurro per lo strepitoso campionato disputato.

Fabio Galante ha parlato ad Unica Calcio Monza di come sta cambiando il modo di giocare dei difensori ed ovviamente del momento attuale dell’Inter. “La stagione dell’Inter? Strepitosa, ha fatto il Napoli dello scorso anno, un campionato a parte, ha dimostrato la forza della squadra, composta da giocatori forti in tutti i ruoli, dal portiere all’attaccante”.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

Le armi in più

“Non ha punti deboli e oggi con 5 cambi puoi mettere dentro Sanchez, Arnautovic, Carlos Augusto… è veramente forte. Peccato per la Champions, per me si poteva tornare in finale ma è una competizione a parte in cui deve andarti sempre tutto bene. Ma penso che il lavoro di Simone Inzaghi sia stato un crescendo, ha dimostrato di essere all’altezza di un grande club. Manca poco per vincere la seconda stella, se arriva nel derby è ancora più bello per la società e i tifosi. Se poi arriva con Torino o quella dopo va bene lo stesso, l’importante è vincere il campionato. Un titolo meritatissimo per la società, i tifosi, l’allenatore, i calciatori”.

Il suo presente

“Io ho avuto la fortuna di essere stato osservatore con Spalletti, ora sono Brand Ambassador del club, far parte di questa società è veramente bello perché in ogni posto ci sono grandi professionisti, pensiamo anche a Marotta e Ausilio. Una bella soddisfazione vincere il campionato e la seconda stella”.

