L’ex patron Massimo Moratti ha sottolineato i meriti della squadra che si accinge a vincere lo Scudetto lodando quanto fatto dall’attuale proprietà.

Il Corriere della Sera ha realizzato una lunga intervista a Massimo Moratti in cui l’ex presidente dice la sua su quest’Inter ma non solo. “La vedo bella, non è facile in questi casi inserire nuovi giocatori che non siano invadenti, quando una squadra funziona così bene non è semplice dare delle botte di miglioramento”.

Sull’amministratore delegato Beppe Marotta

“Si muove con indubbia capacità, ha poi una responsabilità piena e delicata che lo espone sul piano pubblico e che svolge benissimo”.

Steven Zhang

Su Steven Zhang

“Zhang ha avuto ottimi risultati, ha tenuto la squadra su un livello di notevole prestigio anche a livello internazionale, per un tifoso sarebbe assurdo criticarlo. Il futuro? Bisognerebbe essere informati, cosa che io non sono“.

Cosa accade quando ci si rende conto che è il momento di cedere il club

“Psicologicamente lo affronti lavorando su te stesso, perché devi renderti conto che non sei padrone del mondo, che certe cose bisogna farle, con i tempi e i modi giusti. Allora non si soffre tanto e se si soffre sai che i dolori della vita sono ben altri. Bisogna vedere come e con chi avviene il passaggio. Certo che se una cosa, un bene te lo portano via, è tutto diverso: il mio auspicio è che tutto possa evolvere nel modo migliore per l’Inter”.

L’articolo Moratti: “Difficile migliorare una squadra che funziona così bene, assurdo criticare Zhang” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG