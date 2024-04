La proprietà del club nerazzurro non dovrebbe cambiare salvo stravolgimenti al momento difficilmente pronosticabili.

Si avvicina la deadline del 20 maggio: Steven Zhang deve restituire una grossa somma prestatagli dal fondo Oaktree nel 2021 o quest’ultimo assumerà il controllo del club.

Le ultime indiscrezioni

La cifra prestata fu di 250 milioni di euro ma ora con gli interessi il presidente nerazzurro è chiamato a pagare 375 milioni; è estremamente improbabile che lo faccia ora tanto è vero che ci sono diverse negoziazioni in atto. Secondo il Sole 24 Ore Zhang dovrebbe prolungare la sua permanenza all’Inter liquidando Oaktree grazie ad un secondo finanziamento: in poche parole il nuovo prestito cancellerebbe il debito col fondo americano e darebbe più tempo all’attuale proprietà dell’Inter di vendere a condizioni più vantaggiose. Non è detto però che Oaktree sia fuori causa: certezze non ce ne sono in questo momento, il fondo statunitense propone un riscadenzamento del prestito a condizioni però stringenti per Zhang (estensione di 1 solo anno, massimo 2, con promessa di cessione del club).

Chi può concedere il nuovo prestito a Zhang

Il quotidiano economico menziona i nomi di 3 fondi che potrebbero prestare il denaro al numero uno dell’Inter. Ares Manager e Sixth Street Partners hanno già lavorato nel mondo del calcio; ci sarebbe poi Hayfin Capital Management che fu fondato da ex membri di Goldman Sachs. Manca poco per sapere come andrà a finire.

