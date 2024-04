I nerazzurri sono molto carichi per il derby che potrebbe chiudere aritmeticamente il discorso Scudetto; gli avversari però non vanno sottovalutati.

L’Inter è tornata ad allenarsi in vista del derby di lunedì sera che in caso di vittoria certificherebbe la vittoria del ventesimo Scudetto.

La preparazione

Simone Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione e piuttosto chiara in mente la formazione da schierare al netto di giusto un paio di dubbi. In questo il vantaggio sul Milan è netto: i rossoneri hanno già stasera una partita molto importante da affrontare. Potrebbe esserci qualche perplessità sull’approccio dei nerazzurri considerate le ultime gare affrontate non proprio “alla morte” ma in realtà il derby è una sfida a sé stante che “si prepara da sola”. Le motivazioni insomma non mancheranno.

Henrikh Mkhitaryan

L’idea di Inzaghi

Secondo la Gazzetta dello Sport l’allenatore nerazzurro chiederà ai suoi di mantenere costante il ritmo alto alla gara proprio perché avrebbe individuato questo come uno dei limiti della squadra di Pioli. Costringere i rossoneri a giocare sempre col piede pigiato sull’acceleratore potrebbe destabilizzare i loro giocatori più rappresentativi. Fondamentale secondo la rosea potrebbe essere in tal senso il lavoro di Mkhitaryan (autore tra l’altro di una doppietta all’andata). L’armeno viene ritenuto il più bravo a guidare le transizioni ed a trasformare le azioni da difensive in offensive. Servirà un reset generale insomma, le ultime gare non contano e men che meno il 5-1 dell’andata.

L’articolo Verso Milan-Inter: Inzaghi cerca di sfruttare un punto debole dei rossoneri proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG