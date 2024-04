Il regista turco non ha dimenticato la festa dei suoi ex compagni che avevano vinto lo Scudetto proprio nella stagione successiva al suo addio.

Hakan Calhanoglu nel 2021 lasciò il Milan a costo zero per accettare l’offerta dell’Inter che aveva appena constatato di dover fare a meno di Eriksen. Da quel momento il turco è diventato un vero e proprio “idolo neroblù” come recita il coro della curva interista a lui dedicato praticamente ad ogni corner o calcio d’angolo da lui battuto.

Hakan Calhanoglu

“Rivincita”

La squadra di Pioli vinse lo Scudetto subito dopo il suo addio e gli stessi giocatori rossoneri se ne ricordarono al momento di festeggiare. Il regista nerazzurro ha incassato in silenzio ma è indubbio che in cuor suo abbia desiderio di vendetta sportiva; il turco quell’anno segnò un rigore proprio contro il Milan nel derby d’andata, ci torneremo. Il numero 20 ha poi vinto 5 derby consecutivi con la maglia dell’Inter tra cui uno di SuperCoppa italiana e due validi per la semifinale di Champions League; in quei frangenti lui gettò acqua sul fuoco pubblicamente senza aggiungere altri argomenti alla rivalità tra le due squadre.

Motivazioni

Chiaramente sarà motivatissimo in vista del derby di lunedì che può fargli vincere ufficialmente il suo primo Scudetto della carriera. A tutto ciò, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si aggiunge il voler superare il suo record di goal nel singolo campionato: al momento ha già eguagliato il suo primato siglato quando era all’Amburgo nella stagione 2013/14.

