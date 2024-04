Il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha rivelato alcuni aneddoti relativi a diversi giocatori.

Hakan Calhanoglu ha concesso un’intervista semiseria a Gli Autogol. “Non sapevo cosa fosse il fantacalcio, poi leggendo tutti i messaggi che arrivano su Instagram mi sono informato. Io non ci gioco, Sensi sì“.

Sui rigori

“Li calcio sempre bene anche in allenamento, come fossi in partita. A chi li farei tirare quando non ci sono io? Direi Arnautovic. Lui voleva calciare, c’era un’occasione in cui non c’ero io ma c’era Lautaro che poi ha segnato, erano entrambi in campo. Lui calcia bene i rigori. Inzaghi ‘Demone’? Abbiamo visto, ma noi non lo chiamiamo così. Quando calcio i rigori si tocca dietro, è scaramantico!“.

Hakan Calhanoglu

Considerazioni sparse sui suoi compagni

“I più casinisti dello spogliatoio? Barella il primo, poi Thuram e Arnautovic. Grazie a loro ridiamo sempre! Nello spogliatoio c’è una canzone che mettiamo spesso, ma stiamo aspettando il momento: non la diremo adesso. Non è italiana, ma è famosa su Tik Tok. Andrei in vacanza con Barella, a cena con Dimarco e darei la mia carta di credito a Lautaro. Il calciatore più forte con cui ho giocato? Se devo scegliere uno prendo il prime time di Arda Turan quando era il nostro capitano in Nazionale, una roba incredibile. E contro? Neymar. Pallone d’Oro? Non dico che lo vincerò, ma mi sento forte. So che ci sono altri giocatori forti. L’Oscar come miglior attore protagonista Lo diamo a tutta la squadra. Miglior trucco? Lautaro, lui deve sempre essere perfetto. La mia squadra di calcetto ideale? Sceglierei Szczesny in porta, mi piace molto; difensore van Dijk, a centrocampo Barella e Mkhitaryan e Mbappé in attacco. Il calciatore ideale dell’Inter avrebbe il fisico di Frattesi, la velocità di Buchanan, la tecnica di Mkhitaryan e la mia testa. Yildiz sarà candidato al Pallone d’oro tra qualche anno? Ha molto talento, sono d’accordo con Szczesny: è molto bravo e ha molta fame“.

