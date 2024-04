Si continua ad associare il nome dell’attaccante islandese al club nerazzurro in vista della prossima stagione anche se la trattativa è complicata.

L’Inter ha assistito alla due giorni di Champions League con rammarico per quel che poteva essere e non è stato; il direttore sportivo Piero Ausilio invece ha visto dal vivo Barcellona – Paris Saint Germain e Manchester City – Real Madrid per allacciare rapporti con i top club e per visionare qualche calciatore.

L’obiettivo

I giornali sportivi italiani non riportano nomi specifici dei giocatori eventualmente monitorati dal dirigente ma i suoi viaggi sono sinonimo di come il mercato sia vivo 365 giorni all’anno. Tuttosport ritiene che l’Inter sia da tempo su Albert Gudmundsson per l’attacco: l’islandese però vorrebbe trasferirsi in Premier League. A gennaio ci ha provato il Tottenham ma il Genoa ha rifiutato di trattare una sua cessione dopo aver venduto Dragusin proprio agli Spurs. In estate è quasi certo che l’attaccante verrà venduto, difficile però pensare che il suo prezzo possa essere più basso di 40 milioni.

Ausilio Marotta Antonello

La chiave

Va detto che comunque Gudmundsson non si opporrebbe certo ad una trattativa con l’Inter, tutt’altro; serve però trovare la formula giusta col Genoa. Si pensa ad un prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di qualche contropartita tecnica, un affare “alla Frattesi” insomma. Il quotidiano piemontese sottolinea anche come Ausilio sia in ottimi rapporti con l’agenzia che gestisce la procura del genoano, la GG11.

