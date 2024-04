L’ex portiere Simone Braglia ha detto la sua su alcune squadre di vertice in Serie A.

Simone Braglia a TMW Radio ha parlato anche di Inter: “Vincere lo Scudetto è qualcosa di diverso rispetto a Coppa Italia e Supercoppa. Secondo me si potrebbe aprire un ciclo per vincere la Champions poi. Credo abbia la possibilità, in una società fatta a misura d’uomo, di aprire un ciclo”.

Marcus Thuram

La possibile cessione di Thuram

“Una sacrificio importante può starci. Se siamo vicini a 5 squadre in Champions ci sarà un motivo, non vedo tutta questa crisi. Siamo già competitivi così, non servono acquisti faraonici. Ci vogliono gli allenatori capaci, questo sì. La rosa della Juve per esempio con Koopmeiners e altri 2-3 giocatori è altamente competitiva per esempio per lottare per lo Scudetto e fare bene in Europa”.

Su Pioli

“A prescindere dal passaggio in semifinale di EL e dal derby. E’ uno che conosce benissimo l’ambiente, non sarà facile lavorare in certe condizioni ambientali ma lo vedo ancora lì. Da proprietario devo guardare se il capitale si è rivalutato o meno. Ha valorizzato questo gruppo, ha vinto un campionato insperato anche. Sono cosa da valutare”.

La possibilità che Allegri sia il prossimo allenatore del Napoli

“Allegri è l’allenatore perfetto per Napoli. Perché caratterialmente è uno che con ADL potrebbe andare d’accordo, uno dei pochi che potrebbe trovare un’intesa con il presidente. E’ più aziendalista lui, è l’unico che potrebbe andare d’accorto con ADL”.

