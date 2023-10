Gianluca Zambrotta, ex terzino di Milan e Juve, ha parlato in vista del big match di San Siro in programma domenica sera

Gianluca Zambrotta, doppio ex di Milan–Juve, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

FAVORITA – «Il Milan mi sembra stia meglio, non avrà Maignan e Theo ma è più sereno. La vicenda scommesse sulla Juventus può avere influito».

UOMINI DECISIVI – «La coppia Thiaw-Tomori per il Milan, perché da qualche settimana sono molto solidi. Per la Juve dico Rabiot, che con Allegri è sempre importante».

JUVE SENZA COPPE – «Inter, Milan e Juve sono le squadre che stanno facendo meglio, assieme alla Fiorentina che gioca molto bene. Senza coppe, ci sono un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio: hai più tempo per lavorare e per recuperare dagli infortuni, magari dando qualche giorno libero prezioso. Lo svantaggio: giocare in coppa tiene alte concentrazione e mentalità».

SCUDETTO – «Milan e Juventus alla pari. La Juve perché effettivamente ha più tempo per preparare le partite, il Milan perché è partito forte e gioca bene. L’Inter ha avuto un paio di battute di arresto, mi convince meno».

CHI SULLE FASCE? – «Weah e Kostic per me. McKennie può giocare largo ma in quel ruolo è adattato, mentre Cambiaso è bravo ma ha meno esperienza».

ALLEGRI – «Secondo anno con Allegri al Milan? Per me sbagliò la gestione di quel momento, poi però ha fatto un grande percorso con la Juve: gli anni ti portano esperienza. Non posso aggiungere altro perché non l’ho più avuto come allenatore ma dopo il Milan ha fatto molto molto bene».

SU PIOLI – «Una grande persona, ha lavorato molto bene, sono contento per lui».

