Zampini: «Impedire le penalizzazioni a campionato in corso? Dimostra il disastro della giustizia sportiva». La bordata del tifoso Juve

Zampini, giornalista e tifoso della Juve, via Facebook ha commentato la riforma della giustizia sportiva a cui sta lavorando il Governo per evitare che vengano inflitte penalizzazioni in classifica alle squadre a campionato in corso.

ZAMPINI – «La geniale idea, a campionato finito, di cambiare le regole e impedire, per il futuro, le penalizzazioni durante la stagione, è la dimostrazione più chiara del disastro assoluto della giustizia sportiva sul caso Juve e la spiegazione perfetta del perché, per la quiete pubblica del paese, debbano ringraziare che tutto questo sia capitato alla Juventus e non ad altre squadre in altre piazze».

