L'aspetto gustoso di questa serie di episodi grotteschi sono gli imbarazzi di chi avvelena il calcio da una vita ogni mezzo episodio sulla Juve e poi si imbatte in stagioni come questa in cui per ritrovare un po' di vita deve puntare sul ginocchio piegato di Rabiot.

Meraviglia.

— Massimo Zampini (@massimozampini) January 6, 2024