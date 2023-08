Zampini: «La Juve sta rinascendo, serve comprensione. Scudetto? Non sono ottimista». Le parole del giornalista e tifoso

Il giornalista Massimo Zampini a Supertele su Dazn ha parlato della Juve e di quale obiettivo potrebbe raggiungere in questa stagione.

ZAMPINI – «Io sono felice se vince, ma sarei soddisfatto se arriva tra le prime quattro. Non fa mercato per le note vicende, non lotta per lo scudetto da 2 anni per colpa di allenatore, giocatori e società che cambiano. Ho visto la Juve vincere quando c’erano assetti societari forti, l’allenatore nei migliori momenti e i giocatori con la fame giusta, tutti aspetti che si devono dimostrare per essere da scudetto. Io non sono ottimista della vittoria. Noi tifosi abituati da 9 scudetti dovremmo avere un briciolo di comprensione in più perché Juve sta cercando di rinascere. Siamo impazienti ,ma è brutto che alla seconda giornata già si fischia».

The post Zampini: «La Juve sta rinascendo, serve comprensione. Scudetto? Non sono ottimista» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG