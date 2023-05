Zampini: «La Uefa ricatta la Juve. Ad Abodi e Gravina sta bene?». Il giornalista e tifoso bianconero alza la voce

Il giornalista Massimo Zampini, noto tifoso della Juve, via Twitter si ha fatto un appello ad Abodi e Gravina sulla posizione dell’Uefa verso il club.

Lasciamo perdere quei media, ormai non ha senso sperare in qualche rigurgito di orgoglio e autonomia.

Ma alle nostre istituzioni sta bene questo ricatto Uefa di eurostangata per una squadra italiana

Per @andreaabodi, il pres. Federale/vicepres. Uefa Gravina e istituzioni varie. — Massimo Zampini (@massimozampini) May 26, 2023

ZAMPINI – «Lasciamo perdere quei media, ormai non ha senso sperare in qualche rigurgito di orgoglio e autonomia. Ma alle nostre istituzioni sta bene questo ricatto Uefa di eurostangata per una squadra italiana Per Andrea Abodi il pres. Federale/vicepres. Uefa Gravina e istituzioni varie».

The post Zampini: «La Uefa ricatta la Juve. Ad Abodi e Gravina sta bene?» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG