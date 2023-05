Marchisio rivive il suo primo gol alla Juve. E fa una dedica a Del Piero. Il siparietto del Principino – VIDEO

Marchisio è stato immortalato dalle telecamere della Juve in un video pubblicato su Twitter in cui riguarda il suo primo gol in bianconero il 24 gennaio 2009, in Serie A, decisivo per la vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina.

@ClaMarchisio8 rivive il suo primo gol in bianconero pic.twitter.com/TI7mp5AHOx — JuventusFC (@juventusfc) May 26, 2023

Il Principino, commentandolo, ha fatto una simpatica dedica a Del Piero.

LE PAROLE DI MARCHISIO – «Questo non è per il mio gol, ma per il passaggio di Alex».

