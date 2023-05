Juve Milan si gioca anche sul mercato: i rossoneri puntano due esuberi che rientreranno a Torino dal prestito

Juve Milan si giocherà domenica sera allo Stadium e, nelle prossime settimane, anche sul mercato.

Come fa sapere Calciomercato.it, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino due esuberi della Juve che a fine stagione torneranno dai rispettivi prestiti: McKennie Zakaria. L’americano e lo svizzero non sembrano rientrare nei progetti del club e potrebbero essere un’occasione di mercato per il Milan, magari in prestito.

