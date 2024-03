Zampini: «Sconfitta surreale e immeritata col Napoli per una delle migliori Juve degli ultimi tempi». La delusione del giornalista e tifoso

Il giornalista Massimo Zampini, noto tifoso della Juve, via Twitter ha manifestato tutta la sua delusione dopo la sconfitta contro il Napoli.

Sconfitta surreale e immeritata per una delle migliori Juve degli ultimi tempi, ma troppi errori davanti e dietro in partite del genere li paghi sempre. Ricominciare da partite così, in questo modo torneranno i risultati. Forza ragazzi — Massimo Zampini (@massimozampini) March 3, 2024

