Chiesa punta al record con la Juve: l’obiettivo dell’attaccante dopo il gol del momentaneo pareggio al Napoli

Chiesa ha segnato sette gol in questo campionato. Solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A con la maglia della Juve: nel 2020/21 con otto reti quando l’allenatore era Pirlo.

A Chiesa, quindi, dopo il gol del momentaneo pareggio contro il Napoli manca solo una rete per raggiungere il suo record personale in bianconero. Per lui sarà uno stimolo in più da qui a fine stagione per arrivare a questo obiettivo.

